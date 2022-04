Det er det mest vidtgående og kontroversielle forslag i dansk udlændingepolitik i årtier.

Det har potentiale til at ændre dansk asylpolitik for altid – og er blevet både rost for at være visionært og skoset for at være umenneskeligt.

Ideen om et modtagecenter uden for Europa, som asylsøgere skal sendes til, hvis de når Danmarks grænser.