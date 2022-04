33.500 personer har fået tildelt retten til Arne-pension

Ifølge ministeriet har omkring 5000 personer udnyttet retten per 31. marts og får udbetalt pensionen, der er på små 14.000 kroner om måneden. Det er langt under de 24.000, der forventes at udnytte den i hele 2022.

- Helt grundlæggende ville vi give folk en ret, hvor de ikke skulle stå med hatten i hånden. Derfor har det aldrig været et succeskriterium, at alle, der fik retten, skulle udnytte den.

- Men de her mennesker har nu muligheden for at trække sig tilbage, inden de bliver så udslidte, at de forlader arbejdsmarkedet på en kedelig måde, siger Peter Hummelgaard.