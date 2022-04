- Nu skal vi som politikere fremover forholde os aktivt til, om vi ønsker at bruge flere penge på velfærd, eller om vi mener, at vi kan gøre det klogere. Vi skal se på de faktiske forhold i stedet for blindt og ukritisk at bruge pengene, siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, til Avisen Danmark.

Hos støttepartiet SF er formand Pia Olsen Dyhr ærgerlig over, at især De Radikale ikke har ønsket at støtte velfærdsloven:

- Det er grotesk, at de borgerlige partier sammen med De Radikale ikke vil være med til at sikre velfærden. Nu er der ingen garantier for vælgerne, hvis magten skifter, siger Pia Olsen Dyhr til Avisen Danmark.