Tesfaye efter voldsom udvisning: Vi lever i en retsstat

Sikandar Siddique spørger efterfølgende ind til, om det er i orden at bruge magt, når der er børn til stede. Til det svarer ministeren, at alle er lige for loven.

- Magtanvendelsen er beskrevet i politiloven. Hvis en person ikke vil i fængsel, så anvender politiet også magt. Vi har ikke en forskelsbehandling her.

Sagen startede, da en video med den iranske kvinde blev delt af organisationen Trampolinhuset. Videoen viser, hvordan kvinden af politiet med tvang førte hende til hendes tvangsudsendelse.

Trampolinhuset hævdede på baggrund af anonyme kilder, at kvinden blev tvangsbedøvet. Det har Hjemrejsestyrelsen efterfølgende afvist over for Ritzau.

Efter anholdelsen blev den iransk-kurdisk kvinde og to af hendes tre børn sat på et fly for at blive fløjet til Iran.