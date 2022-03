31/03/2022 KL. 14:31

For abonnenter

Hjemsendelsen mislykkedes, og nu skaber videoen af den problemer for Tesfaye

Organisationen Trampolinhuset står bag delingen af videoen, der nu er endt med at udlændingeminister Mattias Tesafye skal forklare sig i Folketinget overfor kritiske røde partier. Her forklarer en repræsentant, bl.a. hvad der gik forud for optagelsen.