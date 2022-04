Efter massiv kritik af det spørgsmål, som står til at blive trykt på stemmesedlerne til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni, siger ja-partier nu, at de er klar til at ændre det.

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, konstaterer, at »hvis der er behov for at præcisere det, jamen så få det præciseret«.