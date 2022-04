Professor: Pause i budgetlov er alternativ til sparekniv

- Alternativet var at hæve skatterne eller reducere det øvrige forbrug. Der synes jeg sådan set, at det er meget fornuftigt, at man i første omgang tager fra kassekreditten og ser, om man ikke kan løse det den vej rundt, siger han.

Finansministeriet har benyttet en del af budgetloven, der siger, at når der kommer uventede og udefrakommende udgifter, kan man suspendere regler for, hvor stort et underskud må være.

Ifølge Michael Svarer er det fornuftigt at finde pengene fra kassekreditten, fordi pengene skal bruges på den umiddelbare håndtering af flygtninge fra Ukraine.