Fravigelse af budget kan frede udviklingsbistand fremadrettet

Men måske bliver udviklingsbistanden fredet fremover i forhold til at finansiere de mange ukrainere, som ventes at komme til Danmark.

Det siger finansordfører Benny Engelbrecht (S), efter at Finansministeriet mandag aften meddelte, at situationen med blandt andet ukrainske flygtninge, øgede forsvarsudgifter og stigende energipriser er så alvorlig, at budgetloven skal fraviges midlertidigt.

Ved at fravige budgetlovens grænser for underskud er der nemlig mulighed for at frede udviklingsbistanden.

- Hvis der er behov for yderligere økonomi fremadrettet, så har vi muligheden for at trække det på denne ekstraordinære måde.