Nato har anmodet Danmark om at stille med kampbataljon

»Danmark skal spille så stærk og så vigtig en rolle, som vi kan,« siger statsministeren.

Meldingen fra statsministeren kommer, efter at regeringen tidligere på ugen tilbød at sende en dansk kampbataljon bestående af 800 soldater til Baltikum - hvis altså Nato ønskede det. Nu er anmodningen så kommet.

Landene i Baltikum har i årevis følt sig truet af nabolandet Rusland - og efter at russerne for godt en måned siden invaderede Ukraine, er truslen blot blevet endnu mere håndgribelig.

Allerede torsdag skal Folketinget tage stilling til et beslutningsforslag, der blandt andet vil gøre det muligt at sende de danske soldater afsted. På forhånd har partierne i Udenrigspolitisk Nævn givet grønt lys til forslaget, så det ventes at være en formsag at få det stemt igennem.