Minister vil se andre løsninger end mudderdumpning i Køge Bugt

Den danske transportminister har ikke kendskab til, at den almindelige metode skulle udgøre en fare for havmiljøet.

- Alle undersøgelser, jeg har set, peger på, at der ikke er grund til bekymring. men det ændrer ikke ved, at jeg synes, det er vigtigt at lytte til den kritik og de bekymringer, der har været rejst, for det længere perspektiv, siger hun.

I januar i år begyndte byggeriet bag Lynetteholmen at dumpe det let forurenede mudder. Men det stopper i denne uge.

Det har hele tiden været planen, at det skulle indstilles hen over sommeren, og derfor kalder Trine Bramsen det rettidig omhu at sætte en undersøgelse i gang nu.