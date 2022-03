Ukraines præsident vil tale til Folketinget

Den ukrainske ambassadør i Danmark, Mykhailo Vydoinyk, besøgte i starten af marts Folketinget. Her blev han mødt af stående applaus.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er glad for, at præsidenten nu kommer til at tale direkte til Folketinget og den danske befolkning.

- Flere partier herunder Venstre har ønsket det. Det er vigtigt, at Danmark viser vores støtte til præsidenten og Ukraines befolkning. De er sande frihedskæmpere, skriver han til Ritzau.

Zelenskyj har talt til flere andre europæiske parlamenter. Blandt andet Forbundsdagen i Tyskland. Han har også holdt tale for Europa-Parlamentet.

I den seneste tid har han i stor stil kommunikeret både med sin befolkning og med resten af verden via de sociale medier, hvor han lægger videoer og billeder op.