SF vil gøre det ulovligt for præster at udnytte deres rolle til sex

Forslaget er fremsat på baggrund af DR’s afdækning af en præst i en frikirke i Aarhus. Han blev anklaget for at have udnyttet sin rolle til at manipulere syv kvinder til at indgå i seksuelle relationer med ham.

To af sagerne blev anmeldt som voldtægt til politiet, men efterforskningen blev senere stoppet, da det ikke er ulovligt at manipulere sig til sex.

Det gælder dog ikke for eksempel psykologer og læger, der ikke må udnytte deres rolle til at opnå sex. Og samme regel vil SF altså nu have til at gælde for præster, imamer og andre religiøse ledere.