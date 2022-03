SF roser uddannelsesaftale - Radikale kalder den en lort

- Det har været uhyre vigtigt for os, at de uddannelser, der oprettes, er ordentligt finansieret, og det er de, siger hun.

Astrid Carøe mener, at aftalen sikrer flere uddannelser i hele landet, men samtidig sørger for, at de eksisterende uddannelsesinstitutioner ikke skal skære meget i budgettet.

Det er De Radikale dog langtfra enige i. Partiet har valgt ikke at være med i aftalen. Ifølge uddannelsesordfører Katrine Robsøe har partierne bag aftalen ikke set på kvaliteten af uddannelsen, men udelukkende på hvor den ligger.