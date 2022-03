Overblik: Parter kalder udflytningsaftale bedre men ikke perfekt

Formand for Djøf Studerende Rasmus Pilegaard Petersen:

- Djøf har været kritiske over for aftalen om at skære i antallet af studiepladser i de store byer. Vi er alvorligt bange for, at aftalen vil medføre, at færre unge får de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger.

Forperson i Danske Studerendes Fællesråd Julie Lindmann:

- Nu har regeringen indgået en aftale, som kun er halvt så dårlig som det oprindelige udspil. Men regeringen savner blik for, at det er et langt, sejt - og dyrt - træk at oprette uddannelsesmiljøer, som tiltrækker de unge.

- Det vigtigste er, at vi får gode uddannelser med stærke faglige og sociale miljøer.

Direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen Mette Lundberg:

- Det er glædeligt, at IT-Universitetet er blevet undtaget og dermed ikke er tvunget til at reducere antallet af uddannelsespladser.

- At aftalen lægger begrænsninger på nye it-uddannelsespladser i byerne er et stort problem. Der er en stor koncentration af it-arbejdspladser i og omkring byerne. Det giver naturligvis en stor efterspørgsel der, som vi kun venter bliver endnu større.

Formand for fagforeningen DM Camilla Gregersen:

- Jeg er fortsat bekymret for de uddannelser, der skal nedskalere og lukke. Derfor hæfter jeg mig ved, at der i aftaleteksten står, at der skal gøres status i 2025.

- Den (evalueringen, red.) skal omfatte både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, og om det lykkes at tiltrække studerende til de nye uddannelsessteder samt konsekvenserne for de faglige miljøer de steder, hvor optaget er reduceret.

Kilder: Skriftlige udtalelser fra organisationernes presseafdelinger