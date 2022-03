Støttepartier savner deadline for sygeplejer-syltekrukke

Det er et velkendt problem. Sundhedsvæsenet skriger på arbejdskraft, og under en del af coronapandemien var der ikke nok medarbejdere til at passe de syge.

Det kan ikke gå stærkt nok med at finde flere hænder. Men der er ingen deadline for den kommission, som regeringen nedsatte i sidste uge for at løse problemet. Det kritiserer støttepartierne.