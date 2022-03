Smitteopsporingen opsiger næsten alle medarbejdere

Under epidemien har smitteopsporingen forsøgt at hjælpe til med at begrænse smitten med corona.

Det er dels sket ved at finde frem til smittekilder og opfordre personer omkring smittekilden til at blive testet for corona. Og dels ved at give de smittede råd til, hvad de kunne gøre for at begrænse smitterisikoen over for andre.