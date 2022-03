Venstre-ordfører: Varmehjælp i august er total amatørisme

- Det er for billigt at sige, at det er teknik. Det er et spørgsmål om at finde nogle løsninger. Bare at stille sig tilfreds med, at det først sker til august, kommer vi ikke til at acceptere.

- Folk mangler de her penge. Og vi kan ikke være bekendt, at de skal vente 4-5 måneder mere. Det er useriøst, siger han.

En forudsætning for, at pengene kan komme til august og september er, at Folketinget vedtager en hastelov, som ministeren vil fremsætte i starten af april. Det kræver tre fjerdedele flertal i Folketinget.

Troels Lund Poulsen fortæller, at Venstre vil stemme for en hastelov, da partiet ikke vil stå i vejen for udbetalingen, selv om det ikke er en del af aftalen.

Dan Jørgensen siger i samme ombæring, at han vil indkalde partierne bag aftalen til forhandlinger om at udvide varmehjælpen. Og at andre er velkommen, hvis de kan støtte op.