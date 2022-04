Sygeplejeren, der endte på Christiansborg

Som sygehjælper kunne hun nemlig slet ikke lade være med at engagere sig i vilkårene i sit fag og skrive læserbreve.

Og måske derfor blev der ofte peget på hende, når tillidsposterne skulle deles ud på arbejdspladsen, fortæller hun.

Kirsten Norman Andersen steg efterhånden i graderne, og hun endte med at blive formand for FOA’s afdeling i Aarhus. Her repræsenterede hun cirka 10.000 offentlige ansatte - herunder sygehjælpere.

I 2016 kaldte Folketinget, da partifælle Jonas Dahl fik et andet arbejde, og der blev en stol ledig i SF’s folketingsgruppe.