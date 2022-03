SF-formand vil gå efter posten som finansminister

Det endte brat, da SF trådte ud af regeringen i januar 2014 efter intern uenighed om statens salg af en del af Dong Energy.

Forud for sidste valg lød det dog fra Pia Olsen Dyhr, at SF igen var klar til at gå med i en regering.

Og det er fortsat meldingen, siger SF-formanden i interview med Ritzau:

- SF sagde før sidste valg, at vi var villige til at gå i regering, og det mener vi sådan set stadigvæk, siger Pia Olsen Dyhr.

Efter valget gik SF til dronningen med et krav om, at Mette Frederiksen skulle forsøge at danne en flerpartiregering.