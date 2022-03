1. maj i Fælledparken bliver uden partiledere på hovedscenen

Formand for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark, som er en af tre næstformænd i FH Hovedstaden, forklarer til Ritzau, at der 1. maj i år kun vil være fagpolitiske talere på Fælledparkens største scene.

- I år er det 150-året for slaget på Fælleden, fagbevægelsens fødsel. Derfor vil vi markere det med fagpolitiske taler i stedet for Christiansborg-taler, siger Christian Grønnemark.

Adspurgt hvorfor taler fra partilederne ikke passer ind på hovedscenen, svarer Christian Grønnemark:

- Det er ikke fagforeninger, de er politiske partier. Og der er rig mulighed for at lave politiske taler i Fælledparken, for der er talerstole flere steder.