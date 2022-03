Blev afvist ved grænsen: Snart kan ukrainske flygtninge alligevel rejse gennem Danmark

Det skyldes EU-regler, som kræver at ukrainere har et såkaldt biometrisk pas fra januar 2015 eller senere, der indeholder en chip med blandt andet foto, fingeraftryk og særlige kendetegn.

Samtidig forhindrer EU-visumregler dansk politi i at udstede et nødvisum til denne gruppe ukrainere, hvis ukrainernes siger, at de vil rejse videre fra Danmark. Et nødvisum gælder kun i Danmark.

Dermed måtte ukrainske kvinder og børn søge andre veje til Sverige end gennem Danmark.