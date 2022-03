Forsker: Større ændringer i sundhedsvæsenet kan blive rigtig svært

- Jo længere tid vi venter på at få det gjort, jo hurtigere skal det gå, og jo mindre gennemtænkte løsninger kan vi nå at få. Så det er en omstilling, der bliver unødig hård, når vi skubber den her sundhedsreform foran os hele tiden, siger han.

Det kan blive rigtigt svært at rykke behandlingen ud fra sygehusene, vurderer Jakob Kjellberg. Det bygger han på, at patienter og læger er glade for det, og at det kan blive svært at finde personale til nære sundhedstilbud.

- Vi kan alle sammen blive enige om, at det ikke kan blive ved med at gå, men hvem er det så, der skal forandre sig?, siger Jakob Kjellberg.

Når det kommer til forebyggelse, kan det eksempelvis være at sætte ind over for danskernes alkoholforbrug eller rygning.