Ansatte i jobborgmesters egen forvaltning føler sig krænket

Borgmesteren har erkendt dele af kritikken og beklaget. Hun vil søge professionel hjælp til at styre sit temperament.

Borgmesteren har tidligere sagt, at hun er offer for et ”forsøg på et karaktermord”, og det fastholder hun. Men hun erkender sit ansvar.

- Det tager jeg et kæmpe ansvar for, og det har jeg også sagt til medarbejderne her til morgen og undskyldt for. Jeg er i fuld gang med at arbejde på tonen over for medarbejderne, og jeg er også stoppet med at tage direkte kontakt til medarbejderne, siger hun.

- 24 er 24 for mange, men det her er en voldsom nuancering af de historier, der har været fremme om, at hele forvaltningen skulle være præget af frygt og mistillid, og at 2000 medarbejdere skulle være bange for mig. Det er et ekstremt voldsomt billede, siger hun til Politiken.