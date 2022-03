Muligheden for et dansk exit skal dog bevares som en plan B, men plan A skal være, at forsøge at ændre EU indefra.

Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen Mod EU håber, at vennerne i Enhedslisten i stedet holder fast i den hårde EU-modstand. Hos folkebevægelsen er der ingen slinger i valsen: Danmark skal ud af EU hurtigst muligt.

»Vi ved, at der er rigtig mange enhedsliste-medlemmer, der også er medlemmer hos os, som netop presser på for at fastholde EU-modstanden. Jeg håber selvfølgelig, at de kommer til at udgøre flertallet på årsmødet,« siger Susanna Dyre-Greensite.

Nye Borgerlige: Vi kan miste en allieret

Også på den modsatte politiske fløj, kommer man til at følge Enhedslistens årsmødebeslutning nøje.

Nye Borgerlige – der også vil have Danmark ud af EU – jubler bestemt ikke over udsigten til, at Enhedslisten måske lægger kravet om en dansk udmeldelse på hylden.

»Det vil bekymre mig, hvis det betyder, at EU-modstanden på venstrefløjen bliver svækket. Så vil vi miste en allieret og en stemme i debatten,« siger Nye Borgerliges EU-ordfører Peter Seier Christensen.

Han tvivler på, at Nye Borgerlige vil profitere rent vælgermæssigt, hvis EL skifter kurs. Der er trods alt for langt fra EL til Nye Borgerlige.