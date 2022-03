10/03/2022 KL. 22:49

Enhedslisten lægger an til historisk opgør om EU-politik: »EU har lavet aftaler, der har trukket Danmark i en mere bæredygtig og progressiv retning«

Tre markante profiler i Enhedslisten, Pelle Dragsted, Pernille Skipper og Nikolaj Villumsen, gør nu klar til et opgør med partiets EU-politik med et forslag, der parkerer krav om dansk EU-exit. Plan A er i stedet at ændre unionen indefra. Dermed kan den stålsatte EU-modstand på den yderste parlamentariske venstrefløj snart være fortid.