Tidligere konservativ sundhedsminister vil tilbage i Folketinget

Den fyrede sundhedsminister lagde dengang ikke skjul på sin utilfredshed over at blive vist døren.

I sin tid som sundhedsminister blev han sammen med Lene Espersen hovedrolle-indehavere i en sag om betaling af private sygehuse.

De to gav to forskellige forklaringer til Folketinget på, hvor et analyse-arbejde om, hvor meget taksterne til private sygehuse skulle sættes ned, stammede fra.

Efter sit farvel fra Christiansborg blev Jakob Axel Nielsen inden for det private sundhedsvæsen. Først som direktør for Aleris Privathospitaler. Her stoppede han dog efter et opkøb af privathospitalet Hamlet.

Siden har han været direktør i ejendomsvirksomheden Calum. Han er af jurist af profession og har haft møderet for Højesteret siden 2002.