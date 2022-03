Overblik: Det anbefaler partierne ved en folkeafstemning

- Nato er det centrale omdrejningspunkt, men jeg håber af hele mit hjerte, at du vil stemme ja til at afskaffe forbeholdet, så Danmark er fuldt og helt med i den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik, siger Søren Pape Poulsen, formanden for De Konservative, i en video på Facebook henvendt til vælgerne.

Kristendemokraterne:

- Der er ingen modsætning mellem EU-forsvar og Nato. Tværtimod har de i 20 år været hinandens forudsætninger. Danmark er fuldgyldigt medlem af Nato. Derfor giver det ikke mening, at vi ikke også er det af EU. Derfor anbefaler vi et rungende ja, siger Jens Rohde, parlamentarisk leder for Kristendemokraterne.

Liberal Alliance:

- Liberal Alliance mener, at fordelene ved at afskaffe forbeholdet opvejer ulemperne. Derfor støtter vi at afskaffe forbeholdet, siger Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance.

Partier der vil bevare forsvarsforbeholdet:

Nye Borgerlige:

- Vi har historisk set været meget afhængig af amerikanerne og briterne. Og er det stadig. Tanken om, at EU kan være en eller anden garant for Danmarks frihed og sikkerhed er for mig at se helt håbløst, siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Dansk Folkeparti:

- Jeg synes i virkeligheden, at det er utidigt at misbruge den ulykkelige situation i Ukraine til at få forbeholdet afskaffet, siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, til TV 2 News.

Enhedslisten:

- Det er sådan, at EU’s forsvarssamarbejde og udenrigspolitik for dens sags skyld ikke er på plads. Så jeg føler og frygter, at vi melder os ind i en klub, hvor vi ikke kender regler, siger Mai Villadsen, politisk ordfører i Enhedslisten.

Parter der endnu ikke har meldt ud:

- Alternativet og Frie Grønne.