Støttepartier vil gøre Danmark uafhængig af russisk olie og gas

- Danmark skal gå forrest og vise vejen for andre lande i den grønne omstilling til fordel for alles sikkerhed, siger hun i en skriftlig kommentar.

I Radikale Venstres udspil er der flere forslag til, hvordan Danmark gøres uafhængig af russisk olie og gas, og til hvordan man erstatter den energi, der ellers ville være kommet fra Rusland.

Et af forslagene til af gøre Danmark uafhængigt af russisk olie og gas er, at der skal lukkes for gasnettet og forbydes olie i opvarmningen senest i 2028.

Ordføreren er opmærksom på, at det ikke er en gratis omgang at skifte olie- eller gasfyret ud med fjernvarme eller en varmepumpe. Derfor lægger udspillet også op til at hjælpe de husstande, hvor der skal ske en udskiftning.