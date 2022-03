Ny lov øremærker 11 ugers barsel til begge forældre

Ministeren forventer, at flere fædre vil tage mere barsel, når det er øremærket.

- Mænd vil blive tættere knyttet til barnet, og får bedre mulighed for at opleve barnets første par år i den store nye verden. Kvinder kommer til at se en større ligestilling på arbejdsmarkedet.

- Og vigtigst af alt, så får børnene en større mulighed for at få en tæt tilknytning til både mor og far tidligt i deres liv, siger Peter Hummelgaard.

De nye regler omfatter kun lønmodtagere. Selvstændige er undtaget. Det samme er ledige og studerende. De kan vælge at overføre op til 22 uger til den anden forælder.

Solofædre bliver ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen. Dermed får begge 46 ugers orlov hver.