Regeringen vender 180 grader og forlader nu 10 års modstand mod et EU-forslag, der skal sikre mindst 40 pct. af hvert køn i bestyrelserne for de største virksomheder.

»Argumentet imod har været, at vi mente, at vi selv fint kunne skubbe udviklingen frem. Så det var ikke nødvendigt med EU-lovgivning. Status er bare, at der stort set ikke er sket noget. Vi mener ikke, at det går hurtigt nok. Derfor ønsker vi også at være med i EU-politikken på det