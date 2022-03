Dan Jørgensen: Europa kan klare den uden russisk gas

Dan Jørgensen forventer en plan fra EU-Kommissionen og energiagenturet, der viser vejen frem.

- Vi forventer tiltag og en plan, der sikrer, at vi kan klare os, skulle den situation opstå, at der bliver lukket for gassen - enten fordi det bliver fravalgt fra europæisk side, eller at Rusland gør det. Så skal vi selvfølgelig kunne håndtere det, siger han.

En lækket plan fra EU-Kommissionen, som blandt andet EU-mediet Euractiv har videreformidlet, siger, at man på den korte bane vil have mere LNG-gas, altså flydende gas, som skibes til EU, fra USA og Qatar.

Og 30. september 2022 skal Europas lagre være på mindst 80 procent, hedder det.

I EU arbejder man samtidig på at koble Ukraine til EU’s elnet for at hjælpe Ukraine, som er frakoblet energi fra Rusland. Man sender også russisk gas fra EU til Ukraine.