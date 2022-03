Tyskland ser mod kul for at frigøre sig fra russisk energi

Den tyske regering, der også tæller miljøpartiet De Grønne, meddeler onsdag, at den gør klar til at sadle sin energipolitik om efter Ruslands angreb på Ukraine.

Onsdag har man frigivet 434.000 ton olie fra landets strategiske reserve. Samtidig afsætter der 1,5 milliarder euro (godt 11 milliarder kroner) til indkøb af flydende naturgas. Og regeringen er villig til at bruge kul i længere tid end planlagt for at gøre sig mere uafhængig af russisk gas og olie.