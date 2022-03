Tesfaye: Dansk særlov vil give ukrainske flygtninge samme hjælp som EU

Han mener, at hurtig adgang til skoler for børnene og arbejde for de voksne, er den bedste hjælp EU-landene kan give ukrainerne.

- Det er også et rigtigt signal at sende til dem, der kæmper i Ukraine. De skal vide, at deres familie ikke skal sidde på asylcentre i EU. De skal have tryghed og stabilitet. De voksne skal have mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, og børnene skal i skole, siger Mattias Tesfaye.

Regeringen planlægger efter, at der kan komme op mod 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Men selv om op mod én million ukrainere ifølge EU-Kommissionen nu er flygtet ind i EU, har det ifølge Tesfaye endnu ikke lagt pres på Danmark.

- Danmark har allerede modtaget nogle ukrainske flygtninge, der er kommet fra Tyskland. Men det er få af dem, der har søgt asyl. De fleste er blevet indkvarteret privat, siger Tesfaye.