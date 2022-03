Danske universiteter dropper alt samarbejde med Rusland

Han opfordrer danske uddannelsesinstitutioner til at stoppe samarbejder med institutioner i Rusland og Hviderusland.

Han har sendt et brev med opfordringen. Den kommer som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

- Det vil være et klart signal om, at aggressioner medfører isolation i det internationale samfund, siger han i en pressemeddelelse.

Opfordringen gælder særligt samarbejder med parter, der er tilknyttet det officielle Rusland eller Hviderusland.

Det fremgår ikke, hvor mange samarbejder af den slags, som ministeren vil have stoppet, der er i dag.

Anders Overgaard Bjarklev mener ikke, at beslutningen om at stoppe al russisk samarbejde med danske universiteter vil have den store effekt på Rusland i sig selv.