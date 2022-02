Positiv borgmester: Oplagt at ændre navn til Ukrainegade

- Flere har foreslået, at vi omdøber Kristianiagade, hvor den russiske ambassade ligger, til Ukrainegade. Jeg synes, at idéen er oplagt, for vi skal på alle tænkelige måder vise vores modstand mod den tragiske og meningsløse russiske invasion, siger Barfod i en skriftlig udtalelse.

Venstre har via gruppeformand og medlem af teknik- og miljøudvalget Jens-Kristian Lütken fremsat et beslutningsforslag på rådhuset i København.

Flere har ifølge Barfod foreslået det samme. Begrundelsen er, at Ruslands ambassade ligger på Kristianiagade.