Russisk-ortodoks præst i Danmark: Vi beder for alle ukrainere

I mere end 100 år har Skt. Aleksander Nevskij Kirke ligget her og tjent den russisk-ortodokse menighed i Danmark. Gennem revolutioner, verdenskrige og Sovjetunionens kollaps.

De gyldne kupler er ikke til at overse, når man bevæger sig ned gennem Bredgade i det indre København.

Over en halv million mennesker er allerede flygtet ud af Ukraine, oplyser FN.

»I vores menighed er vi sammen. Russere og ukrainere. Alle. Vi beder for menneskene dér og for fred. Vi beder for dem,« gentager han.

»Vi beder for alle menneskene,« siger provst Sergij Plekhov.

Sergij Plekhov ønsker ikke at tale længe eller detaljeret om krigen, og han takker nej til at få besøg af pressen. Situationen påvirker ham, understreger han.

»Det er en meget svær og hård tid for alle os. For vores menighed,« siger han over telefonen.

Den russiske kirke i København har ikke oplevet nogen former for chikane på nuværende tidspunkt, men mediedækningen af krigen i Ukraine er »ubehagelig« for russere som ham, siger han uden at give yderligere detaljer.

Derfor er det vigtigt for ham at understrege, at han som ortodoks kristen ønsker fred med alle mennesker og nationaliteter.

»Vi er brødre og søstre i Kristus, og vi ønsker at leve i fred med hinanden. Vi er meget bekymrede, og vi beder for dem og håber, at alt ender godt,« siger Sergij Plekhov.