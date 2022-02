Kulturminister vil udelukke Rusland fra al sport

- Situationen er, at vi har et Rusland, der har invaderet et frit, demokratisk land og bragt krig på europæisk jord.

Det fastslår kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) over for Ritzau.

Ane Halsboe-Jørgensen opfordrer andre sportsforbund til at træffe samme beslutning, når det gælder Rusland. Og hun ønsker heller ikke at se russiske atleter stille op i internationale konkurrencer.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttede fredag at fratage Rusland værtskabet for Champions League-finalen, der til maj skulle have været afholdt i Sankt Petersborg.

- Jeg mener ikke, at et sådant land skal kunne deltage i noget som helst relateret til sportsbegivenheder, siger hun.

- Det er vigtigt, at ingen europæiske hold eller klubber tvinges til at rejse til Rusland for at spille fodbold. Russere bør heller ikke kunne deltage den anden vej, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Det er vigtigt, at Champions League-finalen ikke bliver spillet på russisk jord, men jeg havde gerne set, at man var gået endnu længere.

Til trods for Ruslands invasion i Ukraine har Det Internationale Volleyballforbund fredag meldt ud, at man fortsat planlægger at afholde et VM i Rusland til september.

Spørgsmål: Kan I fra politisk side gøre noget for at stoppe forbund i at gå den vej?

- Politisk arbejder vi for - via EU og FN - at forfølge sagen, men det er også et spor i den proces, at vi nu lægger et maksimalt pres på de internationale forbund for at gå i den retning.

- Det er en meget kraftig opfordring til, at de internationale forbund tager de beslutninger, der skal tages, for at modsvare det. For mig at se gælder det om, at der ikke skal være turneringer på russisk jord - eller russiske deltagere i sport i øvrigt, siger Ane Halsboe-Jørgensen.