Flere partier vil nu bruge den helt store hammer mod Putin

Rusland skal udelukkes fra det internationale betalingssystem Swift, og regeringen bør arbejde for, at EU tager det sanktionsvåben i brug.

Swift er et betalingssystem, der muliggør hurtige internationale betalinger. En udelukkelse vil være ødelæggende for russiske banker, virksomheder og privatpersoners mulighed for at handle internationalt.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, skriver på Twitter, at Enhedslisten vil have flere sanktioner mod Rusland. Deriblandt at udelukke Rusland fra Swift.

Hun vil stille spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i Folketingssalen.

Her vil hun have ministeren til at svare på, om regeringen bakker op om en udelukkelse fra Swift og et importstop af al russisk kul, gas og olie.