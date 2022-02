Venstre: Rusland er en fjende af fred og demokrati

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har bekendt kulør: Han er en trussel mod fred og demokrati, og han skal fordømmes på det kraftigste.

Sådan lyder det fra flere danske politikere, efter at flere medier natten til torsdag rapporterer, at Rusland har indledt et større angreb mod Ukraine.

- Putins uprovokerede og helt unødvendige angreb på Ukraine er et tilbageskridt for den europæiske civilisation, skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Twitter.