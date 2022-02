Tidligere LA-profil vil i Folketinget for De Konservative

Lindahl sidder i dag i kommunalbestyrelsen for De Konservative i Frederiksberg Kommune.

- Det er med stolthed, jeg kan fortælle, at jeg i aftes blev opstillet som folketingskandidat for Konservative i Københavns storkreds, skriver hun.

Den tidligere profil for Liberal Alliance Laura Lindahl er blevet folketingskandidat for De Konservative.

- Til næste folketingsvalg kan man således stemme på mig i hele København herunder i Tårnby, Dragør og selvfølgelig på Frederiksberg, skriver hun.

Laura Lindahl var i perioden fa 2015 til 2019 folketingsmedlem for Liberal Alliance.

For et år siden meddelte hun, at hun skiftede til De Konservative. Hun var således en del af det konservative kandidathold i forbindelse med kommunalvalget i november.

Her mistede De Konservative borgmesterposten på Frederiksberg. Partiet havde ellers siddet på posten i 112 år.