Stødt retsordfører vil ændre loven efter Britta-dom

Fredag afgjorde Højesteret, at staten ikke kan tage den svindeldømte Britta Nielsens kapital- og ratepension for at kradse nogle af de over 100 millioner kroner, hun har bedraget for, tilbage. Det er faldet Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, for brystet. Derfor har han stillet et beslutningsforslag om at ændre loven, så personer dømt for berigelseskriminalitet ikke kan ”gemme” penge på kapital- eller ratepensioner.

- Jeg må bare sige, at det virker stødende på mig, at hun må beholde sin kapital- og ratepension, når hun har stjålet 113 millioner kroner fra statskassen. - Så skal man ikke kunne beholde nogle af dem til at forsøde alderdommen med, siger han. At det kan være svært at bevise, at indskuddene på Britta Nielsens pensionsordninger er de stjålne penge, er han ligeglad med. For han mener ikke, at den lovlige indtægt og penge fra bedrageriet kan skilles ad. Retsordføreren understreger også, at han er helt enig i den danske praksis om, at nogle værdier er beskyttede mod inddrivelse, så personer ikke bliver efterladt uden en øre eller en trevl på kroppen, selv om de skylder penge.

- Helt almindelige mennesker skal selvfølgelig have lov til at have deres pension. Men i en situation, hvor man har stjålet pengene, skal man ikke kunne beholde dem. - Så er det kun rimeligt, at man ikke har andet til alderdommen, end en folkepension, siger Preben Bang Henriksen. Han erkender blankt, at han ikke ved, om det er noget, der sker ofte, at personer kan beholde stjålne penge ved at sætte dem ind på en privat pensionsordning. - Jeg synes denne her sag er nok. Den er så stødende, som den næsten kan blive. Og vi skal ikke have lovgivning, der præmierer en tyv og siger, at de må beholde deres opsparing. Det kan man ikke byde lovlydige borgere. - Hvor mange tilfælde, der har været, det skal jeg ikke kunne sige, slutter Preben Bang Henriksen.

/ritzau/