14/03/2022 KL. 06:30

For abonnenter

Skal du have penge tilbage i skat? Selv politikeren og professoren har svært ved at regne den ud – og kommer nu med et simpelt opråb

Det er den tid på året, hvor borgerne sidder klinet til en skærm i spænding for at finde ud af, om de har betalt for meget eller for lidt i skat. Imens foreslår Dansk Folkeparti at nedsætte en kommission, der skal gøre et umuligt skattesystem mere simpelt, så danskerne kan beregne deres egen skat. S og V er ikke afvisende.