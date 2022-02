Aldrig har der været så mange løsgængere i Folketinget: Hvad laver de egentlig?

Aldrig før har så mange folketingsmedlemmer forladt deres parti for at blive løsgængere, og i denne uge er rekorden blevet befæstet yderligere, efter at fem politikere har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

I alt har 15 politikere nu været løsgængere i løbet af valgperioden. Nogle har siden stiftet nye partier. F.eks. alternativisterne, der startede Frie Grønne. Andre har meldt sig ind i et andet parti. F.eks. Jens Rohde, der nu repræsenterer Kristendemokraterne.