Organisationer til statsminister: Genåbn aftaler, hvis du er grøn

- Rigtig mange af regeringens udspil har været fodslæbende, hvor det har været op til støttepartierne at få dem forhandlet op på et rimeligt niveau.

I en række kampagner fjerner statsminister Mette Frederiksen (S) nu tidligere forbehold ved at sige, at hun både er rød socialist og grøn miljøforkæmper.

Den udmelding er Greenpeace enig i.

- Vi er skeptiske, fordi hun baserer meget af sin argumentation på, at hun mener, at meget af det, de har gjort indtil videre, er helt fantastisk. Vi er noget mere skeptiske.

- Der skal mindre håndskyhed til for at få de store forurenere til rent faktisk at betale det, det koster at forurene og ikke give dem fripas.

- I udgangspunktet er vi noget skeptiske. Ord er billige, reklameplads er lidt dyrere, men det bliver først endnu dyrere, når hun skal sætte handling bag ordene, siger generalsekretær Mads Flarup Christensen fra Greenpeace Norden.

Efter kommunalvalget, hvor Socialdemokratiet gik markant tilbage i storbyerne, har regeringen slået ind på en mere klimavenlig kurs.