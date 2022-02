Statsministers grønne kronik overbeviser ikke støttepartier

De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, siger, at han glæder sig over statsministerens ”U-vending”.

To af regeringens støttepartier vil se det i handling, før de overbevises af statsministerens ord i en kronik i Politiken om, at hun ikke længere har forbehold for den grønne omstilling.

- Så nu vil vi insistere på, at der kommer mere fart og fokus i den grønne omstilling.

- Vi skal have mere vedvarende energi, vi skal have grøn afgift på CO2, og vi skal have en klimafond, der kan gøre, at vi virkelig kan få fart i det, siger han.

Han varsler blandt andet, at De Radikale vil rejse forslaget om en klimafond ved forhandlingerne om en CO2-afgift.

I sin kronik i Politiken slutter statsministeren af med beskeden:

- Jeg og regeringen har ikke længere et ”men” i den grønne omstilling. Forbeholdet er væk.