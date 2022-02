Skal, skal ikke?

På Bornholm er der forskellige opfattelse af, om øen eventuelt skal huse amerikansk militær i fremtiden.

Spørgsmål er blevet relevant, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i denne uge fortalte, at Danmark vil indlede forhandlinger om et forsvarssamarbejde med USA. Bornholm er med sin placering i Østersøen omtalt som et strategisk-militært vigtigt område, men Rusland prøver at blande sig i sagen med henvisning til en note