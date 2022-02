Fredag meldte Martin Henriksen så sin endegyldige afgang fra Dansk Folkeparti, og det er netop den beslutning, som kan lette lidt på Messerschmidts humør.

»Man kan sige det på den måde, at Messerschmidt lige så langsomt er begyndt at få mere greb om partiet, siden han blev formand,« siger Niels Th. Dahl.

JP’s politiske analytiker fremhæver, at den hidtidige partisekretær og sekretariatschef også forlader deres poster, så Morten Messerschmidt selv får muligheden for at besætte dem.

»Det er alt sammen med til at gøre, at han selv kan forme partiet mere i sit eget billede, og at det lige så langsomt holder op med at være Thulesen Dahls parti,« siger han.