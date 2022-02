Martin Henriksen har meldt sig ud af DF efter formandsopgør

Først tabte Martin Henriksen formandsopgøret i Dansk Folkeparti. Så meldte han ud, at han ikke stiller op for DF ved næste folketingsvalg. Så meddelte han, at han melder sig ud af DF’s hovedbestyrelse. Og fredag kom det endelige stød: Martin Henriksen melder sig helt ud af DF. Nogen stor sensation er det derfor ikke, medgiver hovedpersonen selv knap tre uger efter formandsvalget. Kort sagt kan Henriksen ikke være i et parti, hvor Morten Messerschmidt (DF) er formand.

Blå bog Dansk Folkepartis tidligere udlændingeordfører og formandskandidat Martin Henriksen har forladt partiet. Det bekræfter han fredag til flere medier. I sidste måned tabte Henriksen formandsopgøret i DF, og Henriksen har ikke lagt skjul på, at han ikke mener, at Messerschmidt er værdig som DF’s formand. Her kan du læse mere om DF-profilen: Navn: Martin Henriksen. Født: 25. jan 1980 i Tårnby. Alder: 42 år. Parti: Dansk Folkeparti. Uddannelse: HF-eksamen, Frederiksberg HF-kursus, 2002-2004. Civil karriere: Pædagogmedhjælper. Postbud. Værnepligtig ved kamptropperne/GHR, Slagelse. Chauffør. Politisk karriere: 2005-2006: Kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti i Valby.

2005-2019: Medlem af Folketinget.

2007-2011: Kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti på Nørrebro.

2007-2019: Kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti i Tårnby.

2009-2022: Medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse.

2015: Ridder af Dannebrog.

2019-2022: Kandidat for Dansk Folkeparti i Slagelse.

2021-: Medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Som medlem af Folketinget har han haft et væld af ordførerposter i partiet, herunder udlændingeordfører. Han er desuden Ridder af Dannebrog. Kilder: Folketinget.dk, danskfolkeparti.dk, kmdvalg.dk og danskekommuner.dk

Det har Henriksen ikke ligefrem lagt skjul på den seneste tid. Henriksen kan ikke stå inde for Messerschmidt, har førstnævnte udtalt flere gange. - Partiet har forandret sig, og man har valgt en anden retning, og det må man også tage konsekvensen af. Det er det, jeg gør. Og så ser vi, hvad fremtiden bringer, siger den tidligere DF-profil. I mange år var Henriksen DF’s profilerede udlændingeordfører i Folketinget. Her røg han dog ud ved 2019-valget, hvor DF gik meget tilbage.

Den umiddelbare fremtid har Henriksen styr på. Han fortsætter som løsgænger i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Formanden for DF’s lokalforening i Stevns, Nichlas Nymann, er kritisk over, at Henriksen ikke giver sit mandat videre til en anden DF’er. - Personligt står jeg for de samme ting, som jeg altid har stået for. Så det er partiet, der har bevæger sig. - Hvis jeg var blevet i partiet, havde jeg mistet respekten for mig selv. Og så kan man lige så godt sige, at så skilles vores veje her. - Og rent valgteknisk er det i høj grad mine personlige stemmer, der har båret mig ind i kommunalbestyrelsen. Desuden har DF-toppen modarbejdet, at jeg blev valgt ind, så af de årsager kan jeg godt tillade mig at blive som løsgænger, siger han.

Henriksen henviser til, at han under valgkampen til kommunalvalget i november blev fyret som konsulent i DF. Det viste sig, at partistifter Pia Kjærsgaard, der er Messerschmidt-støtte, blandt andre ville af med Henriksen. I sidste måned tabte Henriksen på et ekstraordinært årsmøde formandsopgøret mod Messerschmidt. Her stillede også Merete Dea Larsen forgæves op for at blive formand. Både før, under og efter formandsvalget sendte især Henriksen en byge af kritik i retning af Messerschmidt. Martin Henriksen, er du ikke bare en dårlig taber? - Det vil nogen sige, og det må de også gerne. Jeg har før deltaget i valg, hvor jeg har vundet, og jeg har deltaget i valg, hvor jeg har tabt, og det har ikke haft den konsekvens, at jeg forlod partiet. - Når jeg gør det nu, er det fordi, der er valgt en anden retning, og der er valgt nogle metoder, jeg ikke kan stå på mål for, siger Henriksen, som mener, at Messerschmidt og formandens støtter over længere tid har behandlet en række DF’ere skidt.

Messerschmidt er ærgerlig over, at Henriksen melder sig ud af DF. - Det tager jeg til efterretning. Jeg havde håbet, at Martin ville tage imod mit forslag om at inddrage ham i det politiske arbejde i Dansk Folkeparti. Det er jeg naturligvis ærgerlig over, at han har valgt at afslå. - Jeg vil imidlertid fortsat som formand række ud efter dem, der på årsmødet støttede Martin. De skal naturligvis føle sig som en del af partiet, også selv om han ikke er det nu, siger Messerschmidt i en skriftlig kommentar.

/ritzau/