»Et flertal herinde - og det må vi sige med rank ryg og åbne øjne - vil hellere have, at der er styr på udlændingeområdet, og at der så en gang i mellem er nogen, der kommer i klemme, end det modsatte,« lød det tirsdag fra statsministeren i en forespørgselsdebat i Folketingssalen.

I 2018 indgik den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti her en aftale om nye regler på området. Dengang lød det, at de nye regler på den ene side skulle afværge, at udenlandske ægtefæller endte som ikke-integrerede uden for det danske samfund. På den anden side skulle danskere have lettere ved at få deres mand eller kone til Danmark, hvis der var »udsigt til en vellykket integration« , som det hed dengang.

»Derfor vil jeg ikke stå og love, at man kan finde en lovgivning, hvor det er de rigtige, der får mulighed for familiesammenføring. For det er svært. Men det er jo det, I skal forhandle om og se, om I ikke kan finde en løsning på,« sagde hun til de fremmødte udlændingeordførere fra en række partier i salen. De skal efter Tesfayes serviceeftersyn senere i foråret mødes til forhandlinger om reglerne.

Reglerne betyder, at en herboende dansker og en udenlandsk ægtefælle i dag tilsammen skal opfylde fire ud af seks krav om sprog, job og uddannelse. Et ufravigeligt krav er, at den herboende dansker skal bevise, at vedkommende er god nok til dansk. Enten ved at dokumentere, at personen samlet fik karakteren 6 i dansk i folkeskolen – eller f.eks. ved at gennemføre en prøve i Dansk 3, som svarer til den skriftlige afgangseksamen i 9. klasse.

Når vi heldigvis er et stort flertal i Folketinget, der tager ansvar for at rette op på årtiers fejlslagne udlændingepolitik, så bliver vi nødt til at have meget, meget stramme regler. Og meget meget stramme regler rammer en gang i mellem skævt

Alene det ufravigelig krav har betydet, at over 300 danske statsborgere har fået afslag på at få deres udenlandske ægtefælle til landet viser tal fra Udlændingestyrelsen.

Statsministeren fastholdt i Folketingssalen tirsdag, at intentionen bag reglerne forsat galt. Også efter serviceeftersynet hos hendes udlændingeminister.

»Jeg har ikke behov for at lægge skjul på, at når vi fører en stramt udlændingepolitik, så vil det have konsekvenser for nogen, som kommer i klemme, som vi egentlig gerne ville hjælpe. Vi må bare ikke glemme, hvor mange vi også beskytter ved at turde at føre en stram udlændingepolitik,« sagde hun og henviste til både den danske sammenhængskraft og tvangsægteskaber.

»Når vi heldigvis er et stort flertal i Folketinget, der tager ansvar for at rette op på årtiers fejlslagne udlændingepolitik, så bliver vi nødt til at have meget, meget stramme regler. Og meget meget stramme regler rammer en gang i mellem skævt«, sagde hun og slog ud med hænderne.

Det var De Radikales udlændingeordfører Andreas Steenberg, der havde indkaldt statsministeren til debat. Partiet stod i 2018 uden for den politiske aftale, og det er Steenberg tilfreds med. Han mener, at reglerne rammer skævt og at det er et »vanvittigt højt antal«, at over 300 danske statsborgere rammes, når de slet ikke var målgruppen for stramningerne, har han tidligere fastslået.