En stribe vidneudsagn i Minkkommissionen, der i januar afsluttede sine afhøringer, udfordrer statsminister Mette Frederiksens forklaring om, at hun ikke personligt har et ansvar for det manglende lovgrundlag i minksagen.

Det vurderer flere juraprofessorer, der peger på, at forklaringer fra embedsmænd i Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet modsiger statsministerens hovedforsvar.